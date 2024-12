Agenzia delle Entrate, Cdm indica Vincenzo Carbone nuovo direttore

Il Cdm ha avviato l'iter per la nomina di Vincenzo Carbone come direttore dell'Agenzia delle Entrate. Carbone, che succede a Ernesto Maria Ruffini, è attuale vice direttore dell'Agenzia e Capo divisione contribuenti: arriva al vertice dopo un lungo percorso interno in diverse aree operative. Prima della nomina definitiva ci sono diversi step: il prossimo è nella Conferenza Stato-Regioni, che deve esprime un parere obbligatorio, poi un ulteriore passaggio in Cdm per l'approvazione definitiva e un altro ancora nella Conferenza Stato-Regioni. Infine la bollinatura da parte della Corte dei Conti.