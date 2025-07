A luglio il traffico aereo in Europa supera i livelli pre-Covid, con il numero di voli che risulta in aumento dell'1% rispetto al 2019. È quanto emerge dai dati di Eurocontrol, agenzia che monitora il traffico aereo a livello europeo. Nella prima settimana di luglio dagli scali europei sono partiti 34.860 voli giornalieri, l'1% in più rispetto al 2024, numero salito a 35.565 voli giornalieri nella seconda settimana di luglio (+3% rispetto al 2024 e +1% sul 2019).