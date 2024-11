Mutui, Abi: il tasso è calato di oltre un punto da dicembre 2023

A ottobre il tasso di interesse sui mutui per l'acquisto della prima casa è sceso al 3,28% rispetto al 3,31% di settembre 2024. La diminuzione è di oltre un punto percentuale rispetto al 4,42% registrato a dicembre 2023. È quanto emerge dall'ultimo bollettino dell'Abi. I tassi di interesse per famiglie e imprese calano soprattutto in relazione agli ultimi tagli da parte della Bce e alle anticipazioni delle nuove decisioni sul mercato del credito.