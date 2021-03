8 marzo, aumentano donne nei cda (38%) ma poche in ruoli di comando

istockphoto

In Italia aumenta il peso delle donne nei cda delle società quotate ma resta esiguo il numero di coloro che raggiungono i posti di comando. Secondo Consob e Bankitalia, la crescita della presenza femminile è significativa nei cda delle società in cui sono previste quote di genere: a fine 2019 era pari al 39% nelle quotate e al 33% in quelle a controllo pubblico. Nelle società quotate solo il 2% delle donne ricopre però il ruolo di amministratore delegato.