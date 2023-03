Ue, 130 eurodeputati chiedono una tassa sugli ultra-ricchi

La proposta

L'accordo di riferimento per una tassa globale minima del 15% sulle imprese multinazionali dovrebbe entrare in vigore quest'anno. Ma l'eurodeputata e l'economista, esperto di evasione fiscale e tassazione dei redditi elevati, rincarano la dose in un'intervista al quotidiano francese Le Monde: "La nostra proposta è semplice - spiegano -: introdurre un'imposta progressiva sulla ricchezza degli ultra-ricchi su scala internazionale per ridurre le disuguaglianze e contribuire a finanziare gli investimenti necessari per la transizione ecologica e sociale".