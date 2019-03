Per il secondo anno consecutivo, Jeff Bezos si piazza in cima alla lista dei più ricchi al mondo. Secondo la rivista americana "Forbes", il patrimonio del fondatore di Amazon è cresciuto di 19 miliardi di dollari in un anno, arrivando a quota 131 miliardi. Al secondo gradino del podio si conferma Bill Gates, "padre" di Microsoft, con i suoi 96,5 miliardi (erano 90 un anno fa), seguito dal magnate americano Warren Buffett a 82,5. Per la seconda volta in un decennio, il numero di miliardari e il loro patrimonio totale sono diminuiti: ci sono 2.153 miliardari, 55 in meno rispetto a un anno fa; il 46% dei miliardari ha oggi un patrimonio inferiore a dodici mesi fa, per un totale di 8.700 miliardi, 400 miliardi in meno del 2018.