Viel-Falter, il progetto per il monitoraggio delle farfalle in Austria

Farfalle e falene sono eccellenti indicatori per osservare i cambiamenti nel paesaggio naturale, culturale e per il controllo della biodiversità. In particolare, il progetto “Viel-Falter”, gestito dall'Università di Innsbruck, in Austria, e sostenuto dal Ministero Federale per la Protezione del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia, la Blooming Austria Foundation, lo Stato del Tirolo e lo Stato del Vorarlberg, combina insieme indagini scientifiche svolte dai ricercatori professionisti e le osservazioni di farfalle e falene da parte di volontari.

Una sinergia che oltre a permettere di raccogliere dati di alta qualità e scientificamente validi, promuove attraverso il coinvolgimento delle persone, consapevolezza sull’importanza della biodiversità e sulla conservazione degli habitat naturali. I dati raccolti sono infatti indicatori fondamentali per valutare lo stato della biodiversità nel Paese che, come in altre parti d'Europa, è in forte declino.