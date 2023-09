Usa, arrivano i superbatteri geneticamente modificati in grado di "mangiare" la plastica

L'utilizzo

Ciascun ceppo è in grado di 'mangiare' solo uno dei due composti che si formano dalla degradazione della plastica: l'acido tereftalico e il glicole etilenico. Gli autori dello studio, guidato da Teng Bao, Yuanchao Qian e Yongping Xin, hanno scoperto che assegnare un compito diverso ai due ceppi risultava più efficiente rispetto a modificare un batterio perché potesse svolgere entrambe le funzioni. I super-batteri, lavorando insieme, sono quindi riusciti a convertire queste sostanze in due composti che possono essere utilizzati per produrre una plastica, il poliuretano usato negli isolanti, nelle schiume, nei rivestimenti e negli adesivi, e acido adipico, usato invece per il nylon.