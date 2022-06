Unveiling, il progetto per la protezione e la tutela delle farfalle

È bello ciò che è bello o è bello ciò che piace? Quali sono gli animali che ci attraggono di più dal punto di vista estetico e qual è il ruolo giocato dalla bellezza nella scelta, da parte nostra, di proteggere e salvaguardare certe specie a rischio anziché altre? Per cercare di rispondere a queste domande è il nato “

Unveiling

progetto finanziato dall’Università di Firenze

red lists

mettere in luce, per la prima volta in modo rigoroso e approfondito, il ruolo della bellezza e dell'esperienza estetica nell'ideazione di strategie efficaci di conservazione biologica, una vera e propria “estetica della conservazione biologica”

”, ile guidato da ricercatori dei Dipartimenti di Lettere e Filosofia (DILEF) e di Biologia (BIO) che ha l’obiettivo di studiare ruolo e rilevanza della dimensione estetica per l’ideazione e l’implementazione efficace di strategie di conservazione della fauna a rischio, con particolare riguardo alle specie di farfalle europee. A coordinare lo studio sono Mariagrazia Portera, ricercatrice di Estetica, e Leonardo Dapporto, ricercatore di Zoologia. Le ricerche sono iniziate dall’analisi di alcuni dati preliminari relativi alle, le liste rosse delle specie a rischio o in via d’estinzione, per le farfalle in ambito italiano ed europeo: a parità di rischio, nelle liste risultavano più frequentemente inserite le farfalle più belle, quelle più grandi, più colorate, più appariscenti e più vivaci. Esiste quindi una sorta di “bias estetico” in azione nelle red lists? Unveiling punta a

Sito ufficiale

L’intento del progetto è capire se, nella decisione di tutelare certe specie a rischio anziché altre, intervenga quello che viene definito un bias estetico. L’iniziativa, che si ispira al principio della Citizen Science, procede lungo due direzioni di ricerca. In primo luogo, mette a disposizione sul proprio sito web (https://www.unveiling.eu) un test per votare e verificare l’apprezzamento estetico delle specie di farfalle nella globalità delle loro componenti: percettiva, emotiva, cognitiva e immaginativa. In secondo luogo, invece, il progetto si occupa dell'analisi estetica delle foto-segnalazioni di farfalle europee caricate sul sito iNaturalist da comuni cittadini, per valutare quali catturino maggiormente l'interesse degli appassionati. In tal modo, Unveiling”metterà a frutto il contributo di comuni cittadini (più o meno esperti) per lo svolgimento efficace della ricerca e costruirà un vero e proprio archivio estetico condiviso. Dall’analisi dei dati sarà quindi poi possibile mettere a punto nuovi e più efficaci strumenti teorici e applicativi per le strategie di tutela e conservazione biologica di parchi naturalistici, centri di ricerca, istituzioni di museologia scientifica, oasi naturalistiche e associazioni ambientaliste e di tutela della fauna a rischio.