Ulivo in giardino: come prendercene cura

L’ulivo è una pianta che possiamo coltivare in piena terra, solo in posizione molto soleggiata e al riparo dai venti freddi, su terreni leggeri e sabbiosi: non tollera infatti quelli troppo pesanti/argillosi oppure in vaso, purché capienti e profondi, meglio se in terracotta. Per proteggerlo dalle malattie più comuni, vi consigliamo di spruzzare in maniera preventiva zeolite in polvere, come ad esempio questa di Zeover.