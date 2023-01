Turismo sostenibile con un clic

Viaggiare sostenibile con un clic. Si potrebbe riassumere così la filosofia di SharryLand, la piattaforma tutta italiana che diffonde una nuova visione di turismo: diffuso, esperienziale e sostenibile.

Un’applicazione nata per coinvolgere le comunità locali e i visitatori, con due obiettivi: fornire degli strumenti digitali che facilitino il loro incontro e dare forma a un nuovo modo di viaggiare.

Sito ufficiale

Al centro del lavoro c’è la grande Mappa delle Meraviglie, una raccolta del patrimonio naturalistico e artistico italiano che gli utenti dell’app possono consultare per organizzare le proprie vacanze. La differenza sta nel tipo di turismo proposto: quello di prossimità, fatto di mete lontane dai tradizionali circuiti o poco rappresentate sui maggiori siti web. Un turismo lento e rispettoso, verso l’ambiente e le comunità.

Come spiega Maria Cristina Leardini, Co-Founder SharryLand: "L’idea è nata del 2017, quando ci siamo resi conto che le aree interne del nostro Paese sono ricchissime di ricchezze naturalistiche, storiche e culturali completamente invisibili sul web. Ci siamo chiesti cosa manca. Manca una Mappa delle Meraviglie di questa Italia tutta da scoprire. Ed è questo che abbiamo voluto creare: un grande contenitore che potesse ospitare tutto questo immenso patrimonio culturale. Poi ci siamo chiesti cosa mancasse ancora: degli strumenti per mettere in contatto diretto chi offre e chi cerca esperienze da vivere nelle Meraviglie, per una conoscenza autentica, sincera e reale del territorio. E quindi abbiamo creato strumenti inclusivi e operativi per permettere proprio questo incontro".

Registrandosi al portale e consultando la mappa, gli utenti diventano “Sharrylander”, dando valore ai luoghi meno conosciuti del nostro Paese, segnalando nuove bellezze naturali e artistiche. Diventano fruitori e fornitori di contenuti, condividendo le proprie esperienze, trovando ispirazione, facendo crescere attivamente la Mappa. Un’opportunità di crescita per i territori e per tutto il settore turistico.

Sito ufficiale

La sfida abbracciata è quella della collaborazione. Lavorare insieme per creare valore e puntare sui territori più piccoli e su un turismo di prossimità meno impattante. SharryLand ascolta il bisogno delle comunità di raccontare la loro identità e uscire dall’invisibilità. Allo stesso tempo coglie il bisogno sempre più diffuso dei visitatori di viaggiare in modo più responsabile.

Come ci racconta Maria Cristina Leardini: "La Mappa delle Meraviglie di SharryLand è destinata a crescere ancora per molti anni e quello che vogliamo davvero è che diventi la casa di tutti coloro che amano l’Italia, che amano scoprirla e farla scoprire, uscendo dalle rotte turistiche classiche, entrando a contatto con le comunità locali e camminando a passo lento".

Un nuovo turismo, fondato sui luoghi riscoperti, sulla sostenibilità e sulle reti sociali. Un turismo che guarda alla velocità del digitale, ma riscoprendo la bellezza di viaggiare a ritmo più lento.