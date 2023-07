Turismo lacustre, la bellezza dei laghi italiani: gioielli da preservare e rispettare

Nell’eterno dilemma tra vacanza al mare o in montagna, il turismo lacustre rappresenta il connubio perfetto tra queste due tipologie di viaggio molto diverse tra loro. Che sia per una breve fuga dalla vita frenetica di tutti i giorni o per periodi di ferie più lunghi, il lago rappresenta la meta perfetta capace di unire e accontentare tutti. Sia chi è alla ricerca di atmosfere rilassanti ma non vuole rinunciare alle attività di spiaggia o a un bagno rinfrescante in limpide acque turchesi, sia chi invece ama praticare attività outdoor a stretto contatto con la natura, come escursioni, windsurf, vela, canoa o mountain bike.

Fortunatamente il nostro Paese vanta alcuni tra i laghi più belli e spettacolari d’Europa e le offerte non mancano. Da sempre queste località hanno attratto e affascinato visitatori provenienti da tutto il mondo e non sorprende che siano diventate sinonimo di vacanze romantiche e itinerari naturalistici. Dal Lago di Como, famoso nel mondo per le sue lussuose ville antiche e i meravigliosi giardini riflessi negli specchi d’acqua, allo straordinario territorio che si affaccia sul maestoso Lago Maggiore e sulle Isole Borromee, ricco di bellezze naturali e artistiche.

Pexels

Dal lago d’orta, autentica gemma incastonata tra il verde delle Alpi e vasti boschi collinari del Piemonte, al Trasimeno, nel cuore dell’Umbria, un luogo ricco di percorsi escursionistici che legano i suggestivi borghi che si trovano sulle sue sponde. Senza dimenticare il Garda, il più grande lago italiano, con le sue località più celebri, Sirmione e Desenzano. I laghi italiani sono dei veri e propri patrimoni di natura, storia e cultura. Gioielli da preservare e rispettare, anche in vacanza.