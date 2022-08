Tree-kking: il cammino della sostenibilità

Un albero piantato per ogni chilometro percorso. È questo l’ambizioso obiettivo del progetto “ Tree-kking ”, firmato da Thimoty e Claudio, due amici con la passione per l’ambiente e per il trekking. La loro amicizia è nata nel 2019 proprio lungo uno dei cammini più celebri, quello di Santiago, e da allora hanno continuato i loro viaggi attraverso luoghi poco conosciuti e meravigliosi. Quest’estate i due ragazzi hanno deciso di proseguire con la loro strada, rendendo però questa nuova avventura un’esperienza non solo indimenticabile, ma anche utile.

Unsplash

Thimoty e Claudio hanno deciso di affrontare un cammino particolarmente impegnativo: partiti il 30 luglio da Faro (Portogallo), arriveranno fino a

Santiago

Produzioni dal Basso

, attraversando tutta la Penisola Iberica. I chilometri percorsi, in totale, saranno circa 1200 e per ciascuno verrà piantato un albero, con l’obiettivo di sensibilizzare le persone sul tema del cambiamento climatico e del ruolo fondamentale che, per contrastarlo, giocano le piante. Per poter riuscire nell’impresa, occorrerà però raccogliere una cifra pari a circa 25.000 euro. Per questo hanno lanciato una campagna di raccolta fondi su, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. Al raggiungimento della quota di 1000 alberi, inoltre, WOWnature, partner del progetto, contribuirà con ulteriori 100 alberi. Un modo per aiutare il Pianeta un passo alla volta.