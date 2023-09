Transizione ecologica: trovare nuove soluzioni nel rispetto dell'ambiente

Nel percorso della transizione ecologica, a giocare un ruolo fondamentale sono le modalità di produzione dell'energia. Un tema, quello dell'energia che negli ultimi anni è stato al centro del dibattito anche per i costi. Trovare nuove soluzioni, indipendenti e nel rispetto dell'ambiente. La produzione di energia da fonti rinnovabili può avere duplici vantaggi sia per le aziende, sia per le residenze private. Il fotovoltaico è un'alternativa che abbiamo imparato a conoscere da tempo e oggi sono in molti a pensare di installare i famosi pannelli solari per abbattere i costi delle bollette e, perché no, migliorare la qualità dell'aria: pensate che per generare un singolo kilowattora vengono bruciati 2,56 kg di combustibili fossili, producendo così 0,53 kg di anidride carbonica.

“Con quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni, quindi a livello di crisi energetica e di disastri ambientali, la popolazione è sempre più attenta e alla ricerca di soluzioni che consentano di rispettare l’ambiente e di risparmiare sui consumi. Grazie al fotovoltaico questo diventa semplice ed immediato grazie al fatto che abbiamo una tecnologia ormai ipertestata nel corso degli anni che porta con sé garanzie pluri-decennali e un riscontro immediato già subito dopo l’installazione” spiega Andrea Cremaschi, Founder di Sunsolution. “Questo vale sia per le aziende, dalla grandissima industria al piccolo privato, ma anche per le abitazioni private” continua Cremaschi.

Se si prende come esempio una famiglia che consuma in media 500 kilowattora al mese, con l'utilizzo di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia si eviterebbe l'emissione di 265 kg di anidride carbonica all'anno. Ma non solo anidride carbonica, perché l'energia green riduce anche le emissioni di altri gas serra e inquinanti come metano, ossido di azoto e biossido di zolfo. Tutti gas che vengono rilasciati durante la combustione di carbone, petrolio e gas naturale. Sono tante le realtà nate negli anni sul nostro territorio che propongono soluzioni alternative.

A Parma, nel 2019 è nata Sunsolution: un progetto che in breve tempo ha permesso di concretizzare la visione della sostenibilità ambientale del suo fondatore. “Oggi, dopo solo quattro anni, possiamo dire di essere veramente orgogliosi dei risultati raggiunti perché sono l’indicatore che l’indicazione seguita è quella corretta. Il mercato sta andando sempre di più verso l’esigenza di energia elettrica e noi siamo pronti a rispondere a questa grande domanda partendo dalle 12 regioni in cui ci troviamo oggi per andare poi a coprire l’intero territorio nazionale entro il 2024 e portare poi le nostre soluzioni anche oltre il confine” continua il Founder di Sunsolution.

Un impegno per l'ambiente, quello di Sunsolution, che trova applicazione pratica nel progetto Tree-Nation, un’iniziativa a livello internazionale che ha come obiettivo la riforestazione e la conservazione delle foreste di tutto il mondo. Sfruttare le fonti naturali e salvaguardare il pianeta con progetti che possono risolvere i problemi causati dall'uomo nel tempo, solo andando in questa direzione si potrà ambire ad un futuro migliore per la Terra.