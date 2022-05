Spot: il cane-robot che vigila su Pompei

A

Pompei

cane-robot

Boston Dynamics

esplorare luoghi bui, angusti e praticamente inaccessibili

c’è un nuovo sorvegliante speciale. Si tratta di uncostruito dalla. È dotato di una telecamera in grado di osservare a 360 gradi e di un particolare sistema d’illuminazione che permettono a questo quadrupede meccanico diper gli esseri umani.

Spot

tenere sotto controllo

monitoraggio delle zone a rischio crollo

è il nome di questo cane-robot che sarà utilizzato peruno dei siti archeologici più celebri al mondo. Oltre alla vigilanza, tra i compiti assegnati ci sono l’ispezione e il, come i tunnel scavati negli anni dai tombaroli.

40 chili il peso di Spot,

un’ora e mezza la sua autonomi

93mila euro

a con una carica completa, 6 km/h la velocità massima. Il costo?. Soldi ben spesi visto che si tratta di proteggere quella meraviglia che è Pompei.

Per Boston Dynamics si tratta dell’ennesima dimostrazione del successo del progetto Spot e di altri modelli di cane-robot sono già impiegati in sostituzione dell’uomo per

compiti che comportano un margine elevato di rischio

centrali elettriche

. Ad esempio ispezioni nelle miniere, nelle, senza dimenticare il suo utilizzo nelle forze armate.