Sostenibilità di lana

Un maglione che fa del bene al Pianeta e anche alla tradizione. Succede in Abruzzo, dove la giovane

startup

maglieria ecosostenibile

Wuuls, fondata dai fratelli Emanuela e Francesco Picchini, producecon la lana del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Filati che tutelano l’ambiente e le tradizioni locali a rischio estinzione.

Una

filiera corta

riciclabili

facendo attenzione al suo impatto

e consapevole, che ha dato forma a maglioni durevoli nel tempo e completamente. Troppo spesso, infatti, i capi che siamo abituati a indossare, contengono poliestere o acrilico, materiali sintetici difficili da riciclare. Per questo è necessaria una presa di coscienza e scegliere cosa mettere nel nostro armadio

00% abruzzese

colori

100% naturali

non disperdono microplastiche

La lana usata da Wuuls, 1, proviene da animali che passano la loro vita all’aria aperta, pascolando all’interno del Parco Nazionale. Anche iutilizzati sono al. Tra le tinte vegetali c’è il guardo per il blu, la robbia per l’arancione e la reseda per il giallo, per fare qualche esempio. In questo modo, non avendo componenti sintetiche, i capinell’ambiente.

Una percentuale dei ricavi è inoltre dedicata ad associazioni attive nella protezione del territorio e della sua biodiversità.

Un prodotto di alta qualità, realizzato con una materia prima preziosa con un lavoro artigianale che così non andrà perso. Un modo per

proteggere le specie autoctone

e ciò che offrono, in modo sostenibile.