Soluzioni energetiche efficienti e sostenibili per ridurre gli sprechi e far risparmiare di più

Lo scenario critico che si sta delineando a causa della crisi energetica e dell’aumento esponenziale dei costi impone un deciso cambio di rotta. Occorre una maggior sensibilità sul fronte del risparmio energetico e della conseguente riduzione dell’impatto ambientale.

“Per ridurre i consumi in maniera significativa dobbiamo cambiare i nostri comportamenti, ma solo se lo facciamo tutti insieme possiamo avere un effetto significativo sulla crisi energetica e sulla crisi ambientale” spiega Davide Villa, Chief Customer Officer e Board Member E.ON Italia.

È il momento, quindi, di accelerare lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, diminuendo progressivamente la dipendenza dalle fonti fossili. Temi che caratterizzano la filosofia di E.ON, multinazionale tedesca leader nel campo dell’energia rinnovabile. L’installazione di pannelli fotovoltaici di ultima generazione e i sistemi di accumulo, consentono di auto-produrre energia e immagazzinarla, abbattendo i costi in bolletta e aumentando l’indipendenza energetica.

“Le fonti rinnovabili centralizzate sono sempre più importanti per accelerare la transizione energetica, in particolar modo il fotovoltaico è una soluzione perfetta sia per una casa che per un’azienda, ma anche per un condominio. Oggi grazie alle comunità energetiche il fotovoltaico è ancora più conveniente perché permette di condividere meglio l’energia prodotta” continua Davide Villa, Chief Customer Officer e Board Member E.ON Italia.

Una soluzione green che si rivolge anche ai condomini, con il cosiddetto autoconsumo collettivo. L’installazione dei pannelli fotovoltaici permette di risparmiare sui costi della bolletta e offre l’accesso agli incentivi statali. Si spinge decisamente più in là il concetto di comunità energetica. Una soluzione che all’estero ha già avuto successo, con distretti in grado di diventare non solo autonomi sul fronte della produzione di energia, ma in grado di reintrodurre la quota in eccesso nella rete nazionale, con evidenti vantaggi economici e ambientali. La massima efficienza nello sfruttamento dell’energia si raggiunge anche con l’ottimizzazione dei sistemi per il riscaldamento. Settore nel quale E.ON offre una vasta gamma di soluzioni energetiche efficienti e sostenibili, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi e far risparmiare di più. Ma il percorso del colosso tedesco si basa anche su progetti concreti per la sensibilizzazione della società e l’educazione delle nuove generazioni.

“Odiamo gli Sprechi” è il nome del progetto di education dedicato ai temi della salvaguardia del pianeta che fino a oggi ha coinvolto oltre 25.000 studenti delle scuole elementari e medie di oltre 300 istituti in tutta Italia. Lo scorso 11 ottobre è partita da Termoli la nuova edizione dell’iniziativa. Laboratori, giochi interattivi e l’attività di pulizia della spiaggia hanno come obiettivo la sensibilizzazione dei più piccoli sul fronte del rispetto dell’ambiente. Dal 2019 E.ON ha avviato il progetto Energy4blue, per dare una risposta concreta all’emergenza dei mari. Tra le altre iniziative, quest’anno con il progetto “Save the Wave” – in collaborazione con UNESCO – prima nel golfo di Mondello, a Palermo, e poi alle Isole Tremiti, sono stati piantati rispettivamente 100 metri quadrati di Posidonia oceanica, pianta endemica del Mar Mediterraneo, in grado di dare impulso alla biodiversità e catturare la CO2. È invece attivo dal 2011 “Boschi E.ON”, progetto di riqualificazione delle aree verdi italiane: sono stati piantati oltre 107.000 alberi che hanno portato alla creazione di 42 boschi in 8 regioni italiane, per una superficie complessiva di 102 ettari. Impressionante la stima delle tonnellate di anidride carbonica assorbita fino a oggi, 76.270 tonnellate.