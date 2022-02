Scoperto in Nuova Zelanda un rarissimo cucciolo di squalo fantasma

Gli avvistamenti di animali marini sconosciuti sono sempre più frequenti. Secondo i dati della campagna 30X30 della Onlus Worldrise il 91% delle specie marine non sono ancora state identificate e il numero di creature da scoprire potrebbe facilmente raggiungere il milione.

Al largo della costa dell'Isola del Sud della Nuova Zelanda, un team di scienziati ha trovato un raro cucciolo di squalo fantasma. Si tratta di una specie poco conosciuta che vive nelle oscure profondità dell’oceano. Questi squali vengono scorti molto raramente e gli avvistamenti dei piccoli sono ancora più eccezionali. Per questo motivo la specie è nota anche come “chimera”.

Definendola una "scoperta straordinaria", la dottoressa Brit Finucci, membro del team, ha affermato che la scoperta è stata fatta per caso mentre conduceva una ricerca sulla biodiversità sottomarina. "Le specie di acque profonde sono generalmente difficili da trovare e, come gli squali fantasma, tendono ad essere piuttosto criptiche, quindi non li vediamo molto spesso”.

Lo squalo, appena nato, è stato raccolto a una profondità di circa 1200 metri di profondità vicino alle coste dell'Isola del Sud. Gli scienziati del National Institute of Water and Atmospheric Research ritengono che il cucciolo di squalo si sia schiuso di recente poiché la sua pancia era ancora piena di tuorlo d'uovo. Gli squali fantasma non sono veri e propri squali, ma una specie di pesce strettamente imparentata con squali e razze. Sono cartilaginei, il che significa che i loro scheletri sono composti principalmente da cartilagine.

Secondo la ricercatrice Finucci la scoperta del giovane esemplare potrebbe essere il primo passo significativo per capire meglio la biologia, la genetica e parte dell’ecologia della specie.