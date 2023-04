Scoperta una nuova barriera corallina nelle profondità delle Galapagos

Una spedizione scientifica che stava esplorando le acque profonde della Riserva Marina di Galapagos ha scoperto tra i 400 e i 600 metri sotto il livello del mare, sulla cima di un monte sottomarino non mappato, una barriera corallina totalmente incontaminata, la cui struttura ha oltre il 50% di corallo vivo, il che costituisce qualcosa di eccezionale per queste profondità. Finora la barriera corallina di Wellington, al largo della costa di Darwin, era l'unica sopravvissuta all'evento di El Niño del 1982-1983, ma la nuova scoperta dimostra che le comunità coralline di acque protette persistono per secoli nelle profondità della Riserva Marina di Galapagos, che sostengono popolazioni marine ricche, diverse e potenzialmente uniche.

Parque Nacional Galápagos via Facebbok

"Sono notizie incoraggianti. Questo riafferma la nostra convinzione di creare nuove aree marine protette in Ecuador e continuare a promuovere la creazione di un’area nel Pacifico Est Tropicale. La ricchezza ancora inesplorata delle profondità dell'oceano è un motivo in più per sforzarci di raggiungere gli impegni dell'Alleanza Globale per l'Oceano - 30x30, il cui obiettivo è che almeno il 30% degli oceani del mondo venga dichiarato Aree Marine Protette (AMPs) fino all'anno 2030, consentendo attività economiche sostenibili allineate alla conservazione", ha affermato José Antonio Dávalos, ministro dell'Ambiente, dell'Acqua e della Transizione Ecologica.

"La cosa accattivante di queste barriere coralline è che sono antiche, non disturbate per secoli o migliaia di anni e sono essenzialmente incontaminate, a differenza di quelle che si trovano in molte altre parti degli oceani del mondo", ha spiegato Stuart Banks, ricercatore della Fondazione Charles Darwin, partecipante alla spedizione. "Nelle spedizioni moderne, meno del 5% delle acque aperte della Riserva Marina è stato esplorato, quindi è possibile che ci siano più scogliere come questa", ha aggiunto.

Per il ranger Jenifer Suarez “i risultati di questa ricerca attraverso le profondità della riserva marina, ci permetteranno di avere informazioni scientifiche, indispensabili per adottare misure di gestione per preservare questi ecosistemi che sostengono la vita in mare”. Questa scoperta è stata possibile grazie all'uso di Alvin, un veicolo di ricerca sommergibile in acque profonde che può scendere fino a 3000 metri ed esplorare zone sconosciute, gestito dalla nave Atlantis che, per 22 giorni, ha ospitato la spedizione scientifica GalapagosDeep2023, guidata dagli scienziati dell'Istituzione Oceanografica Woods Hole, Università di Bristol, Università Statale di Boise e Università dell'Essex, in collaborazione con la Direzione del Parco Nazionale Galapagos, Fondazione Charles Darwin e Istituto Oceanografico e Antartico della Marina Ecuadoriana (INOCAR).