Rinnovabili, investimenti record nel mondo: 1.300 mld di dollari nel 2022

Nel 2022 ci sono stati investimenti record per le rinnovabili nel mondo.

Lo rivela il rapporto "Global Landscape of renewable energy finance 2023" dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili e della Climate policy initiative, secondo cui alle tecnologie per la transizione energetica, inclusa l'efficienza energetica, sono stati destinati 1.300 miliardi di dollari, il 19% in più rispetto al 2021 e il 50% in più sul 2019. Evidenti le disparità tra Paesi: al 70% della popolazione mondiale è andato solo il 15% degli investimenti.