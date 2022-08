Quando l'ecosostenibilità diventa una professione

La

è fondamentale per la lotta al cambiamento climatico e per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. Tutto ciò è sempre più chiaro forse soprattutto nelle nuove generazioni. Il che va di pari passo con la tendenza di puntarelontano da scrivania e computer. Ecco allora la nascita diapplicata in conservazione e gestione forestale come quello di tre giorni organizzato dain provincia di Siena per trasformare la passione per l’ambiente, in particolare per le foreste, in un lavoro e scoprire che ivanno ben al di là della guardia forestale. Si va infatti dall’addetto alla rotazione delle colture e alla piantumazione di nuovi alberi allo specializzato nella prevenzione e nello spegnimento di incendi boschivi, dal pedagogista forestale all’addetto all’, all’esperto nel recupero degli alberi abbattuti da tempeste. Di questo e di molto altro si è parlato nel corso di formazione dedicato a 15 laureandi e neo laureati in discipline scientifiche. Un corso interdisciplinare, attuale, stimolante e formativo. Un approfondimento deicome la sua gestione e conservazione, la biodiversità e l’importanza di preservarla oltre al confronto con i docenti come il professor Gianni Pavan l’Università di Pisa sulla bioacustica come strumento per monitorare lo stato di salute dei boschi. Tutto per sottolineare lee per formare i futuri professionisti che se ne occuperanno.