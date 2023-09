Pyxis Ocean, la nave mercantile che risparmia carburante e CO2

Il primo mercantile che naviga anche grazie all’aiuto di due particolari vele rigide è salpato per il suo viaggio inaugurale di sei settimane dal porto di Shangai, in Cina, al Brasile. Si tratta di Pyxis Ocean, della giapponese Mitsubishi. La particolarità di questa nave? Le due enormi vele bianche, alte 37,5 metri e larghe 20 metri e posizionate sul ponte, costruite con gli stessi materiali usati per le pale eoliche e che aiuteranno la nave a muoversi nel suo viaggio oceanico. Le WindWings, questo il nome del modello delle vele, sono state sviluppate e progettate dall’azienda britannica BAR Technologies e, anche se da sole non bastano per far navigare il mercantile, secondo le stime dei progettisti dovrebbero riuscire a ridurre di almeno il 30% le emissioni di CO2 nell’atmosfera e far risparmiare anche sulle quantità di carburante necessario. Si calcola che un grande mercantile dotato di quattro di queste vele possa risparmiare sei tonnellate di carburante al giorno, un vantaggio economico non indifferente che si va quindi ad aggiungere alla riduzione dell’impatto ambientale.