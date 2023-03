Plasticosi: scoperta malattia che colpisce gli uccelli

Che l’inquinamento da plastica faccia male è un dato di fatto. Invece, è tutta da scoprire la gravità dei suoi effetti. Analisi e studi sono sempre più diffusi per verificare l’impatto di questo fenomeno sulla salute di uomini e animali.

Proprio sulla fauna si è recentemente svolta una recente ricerca del Museo di Storia Naturale di Londra, che ha portato alla scoperta di una malattia indotta direttamente dalla plastica. Le “vittime” sono gli uccelli, e nello specifico il loro tratto digestivo.

Il nome dato al morbo è, per l’appunto, “plasticosi”. La malattia, simile a un tipo di fibrosi, è legata alla presenza di plastica nell’alimentazione di questi animali. I piccoli pezzi ingeriti possono provocare lesioni nel tratto digerente, che nel peggiore dei casi provocano infiammazioni, ulcere e una diffusa cicatrizzazione. Queste cicatrici riducono la flessibilità dell’apparato digerente e la sua funzionalità, impedendo agli uccelli di digerire correttamente. Le conseguenze possono essere molto gravi e portare fino alla morte.

Gli autori della ricerca sono arrivati a queste conclusioni studiando per diversi anni gli uccelli marini dell’Isola di Lord Howe, a 600 km dall’Australia. Hanno quindi scoperto che la specie più colpita dalla “plasticosi” sarebbe la berta piedicarnicini, un grande uccello marino che vive vicino all’Oceano Indiano e al Pacifico, che cadendo in inganno scambia spesso la plastica per cibo.

In questa fase dello studio, gli scienziati hanno trovato tracce della malattia solo a livello dell’apparato gastrico di questi uccelli marini, ma ciò non nega che le microplastiche e le loro conseguenze possano colpire anche altri organi e soprattutto altre specie.

L’ennesimo campanello d’allarme: l’inquinamento da plastica può essere un problema mortale e la natura ce lo ricorda ogni giorno.