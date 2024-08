Piante, il giardiniere d'eccezione Emanuele Senesi: "Ecco come difenderle dal caldo"

Solitamente, i nostri clienti, quelli ai quali facciamo una manutenzione costante, non hanno dei grossi problemi. Tuttavia, nonostante il monitoraggio settimanale e l'attenzione particolare da parte nostra verso lo stato di sanità delle piante, qualche problematica si può verificare. Da un giorno all'altro può fermarsi l'impianto di irrigazione e magari il cliente non se ne accorge, ad esempio. Poi, unitamente al discorso dell'acqua o delle bagnature, si unisce anche quello legato alle malattie che possono sorgere come conseguenza allo stress della pianta. Se quest'ultima è sana, rigogliosa ed efficiente, anche se c'è un minimo attacco di pidocchi o di cocciniglia, reagisce bene e ci dà la possibilità di poter intervenire nell'arco di due-tre giorni. Se invece una pianta è già stressata di suo perché le è mancata l'acqua o perché ha preso un colpo di calore, anche soltanto l'attacco dei pidocchi la manda ulteriormente in stress e si creano delle situazioni che per piante di una certa dimensione, importanza o caratteristiche particolari si tramutano in problemi grossi.