I VOTI DI E-PLANET

Pagelle in…sostenibili del 25 gennaio

Il meglio e il peggio delle notizie della settimana appena finita

di Ronny Mengo
26 Gen 2026 - 16:31
Voto 4 alle inondazioni che stanno devastando l’area tra Mozambico e Zimbabwe. Vittime, evacuati, danni ingenti, è stato chiuso il parco nazionale Kruger, la più grande riserva naturale del Sudafrica con i suoi 22mila km quadrati. Stessa causa, effetto diverso. E un 4 anche agli incendi boschivi nel sud del Cile. Stato di emergenza, numero delle vittime che continua a crescere. La crisi climatica al suo peggio.

Voto 3 invece ai super ricchi del mondo che nei primi 10 giorni del 2026 hanno esaurito la loro quota di emissioni dell’intero anno, quella consentita per restare entro il grado e mezzo di riscaldamento globale. Insomma, dall’11 gennaio stanno inquinando come se non ci fosse un oggi. Secondo i calcoli delle Nazioni Unite ognuno di noi ha – diciamo così – a disposizione 2,1 tonnellate di CO2 l’anno. Bene, miliardari e milionari hanno già sforato: sono bastati un giro in jet privato o un weekend sullo yacht alle Maldive. Poveri, non possono proprio fare più niente.

Voto 8 all’inaugurazione dell’Ice Memory Sanctuary, la grotta santuario costruita a 9 metri di profondità tra i ghiacci dell’Antartide. Custodirà i campioni che arrivano dai ghiacciai in pericolo di tutto il mondo. Lo scopo del progetto italiano, francese e svizzero è quello di conservare per consegnare alle prossime generazioni. Una banca lunga 35 metri a meno 52 gradi, con dei preziosi archivi climatici per la scienza del futuro. Prima di perdere tutto con lo scioglimento dei ghiacciai.

Voto 7, infine, alle bottiglie delle Olimpiadi che saranno riciclate al 100%. Da scarti delle discariche alle bevande per Milano-Cortina. Ma anche trasporto con mezzi elettrici o veicoli alimentati da biocarburanti e sistemi di raccolta differenziata all’insegna della sostenibilità. Sarebbe stato meglio che non fossero proprio in plastica, aggiungiamo noi, ma ci portiamo a casa quelle riciclate al 100%.

