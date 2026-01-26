Pagelle in…sostenibili del 25 gennaio

Voto 3 invece ai super ricchi del mondo che nei primi 10 giorni del 2026 hanno esaurito la loro quota di emissioni dell’intero anno, quella consentita per restare entro il grado e mezzo di riscaldamento globale. Insomma, dall’11 gennaio stanno inquinando come se non ci fosse un oggi. Secondo i calcoli delle Nazioni Unite ognuno di noi ha – diciamo così – a disposizione 2,1 tonnellate di CO2 l’anno. Bene, miliardari e milionari hanno già sforato: sono bastati un giro in jet privato o un weekend sullo yacht alle Maldive. Poveri, non possono proprio fare più niente.