Oggi si celebra la Giornata Internazionale delle Foreste

Istituita nel 2012 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e festeggiata per la prima volta nel 2013, il 21 marzo si celebra la Giornata internazionale delle foreste per sensibilizzare e accrescere la consapevolezza dell'opinione pubblica sull'importanza che tutto il patrimonio verde ha per la sopravvivenza del Pianeta. Il tema dell’edizione 2022 della Giornata è “Foreste e produzione e consumo sostenibili”.

Le foreste ricoprono il 31% della superficie terrestre della Terra con una superficie totale di oltre 4 miliardi di ettari. Oltre a essere i nostri polmoni verdi, le foreste sono gli ecosistemi biologicamente più diversi sulla Terra: oltre l’80% della biodiversità del Pianeta vive in questi ambienti, inoltre prevengono l’erosione del suolo, proteggono dalle alluvioni, migliorano la qualità delle acque e combattono gli effetti negativi del cambiamento climatico. Nonostante la loro sopravvivenza sia fondamentale, ben 12 milioni di ettari di foreste vengono distrutti ogni anno. Secondo l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) la deforestazione a scala globale continua ad essere allarmante e rappresenta il 12-20% delle emissioni globali di gas serra che contribuiscono al cambiamento climatico per circa 4,5 miliardi di tonnellate di anidride carbonica.