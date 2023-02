Nella città di Kawazu i ciliegi fioriscono in anticipo

La fioritura dei ciliegi in Giappone è qualcosa di più di un affascinante spettacolo naturale. L’Hanami, letteralmente “guardare i fiori”, nel Paese del Sol Levante è un vero e proprio rito e consiste nell’ammirare lo splendore del mondo che si rinnova in primavera. Nella piccola cittadina di Kawazu, sulla costa orientale della penisola di Izu, cresce un particolare tipo di ciliegio che inizia a fiorire due mesi prima rispetto ai classici ciliegi. I Kawazu-zakura, questo il loro nome, sono diventati famosi per essere tra i primi esemplari a fiorire nelle zone periferiche di Tokyo, dove invece le piante solitamente sbocciano tra la fine di marzo e l'inizio di aprile. Gli oltre 8.000 ciliegi piantati lungo le rive del fiume che attraversa la cittadina di Kawazu, grazie ai loro grandi petali e al colore rosa brillante che li caratterizza, offrono un magico spettacolo ai milioni di turisti provenienti da tutto il mondo e annunciano in anticipo l’arrivo della primavera.