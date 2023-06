Motorsport e sostenibilità, l'esempio dell'Autodromo di Monza e Vallelunga

Sostenibilità e rispetto per l’ambiente ora più che mai rappresentano un focus imprescindibile all’interno di ogni realtà, anche quella del motorsport. Ne sono un esempio il Campionato Mondiale della Formula E che da ormai nove edizioni sensibilizza il pubblico sul tema della mobilità green con le monoposto full electric ed Extreme-E, il Campionato per SUV totalmente elettrici che con i suoi programmi di legacy punta ad accendere i riflettori sugli effetti negativi dei cambiamenti climatici nei luoghi in giro per il mondo in cui si svolgono le gare.

Anche l’Autodromo di Monza, il tempio della velocità, il secondo circuito più antico al mondo, ancora in funzione, sta attuando un ampio programma ambientale nel rispetto del patrimonio verde del Parco di Monza. Il Tempio Mondiale della Velocità si trova infatti all’interno dello storico Parco della Villa Reale di Monza. Il parco cintato più grande d’Europa, un bene naturale da proteggere e tutelare. Per questo motivo l’attenzione verso la tutela dell’ambiente e la conservazione del verde sono una priorità assoluta. Una vera sfida nella sfida.

Ufficio stampa

"L'Autodromo Nazionale di Monza è sempre stato vicino alla ricerca in tutto il settore dell'automotive. In particolare, oggi, sta cercando di favorire la ricerca di nuovi carburanti ecosostenibili. Inoltre, l'Autodromo è molto aperto a tutti i discorsi di sostenibilità nell'ambito del food and beverage e aderisce a un protocollo per donare i cibi non venduti nel corso delle giornate delle gare così come è fortemente attivo nel rimboschimento degli alberi all'interno del Parco. L'Autodromo Nazionale di Monza insieme agli altri autodromi italiani ha sicuramente l'orgoglio di poter dire di essere fortemente impegnato nell'ambito della sostenibilità e la dimostrazione è che ben quattro autodromi italiani sono stati riconosciuti dalla FIA con le tre stelle dell'Environmental Accreditation Programme per la sostenibilità ambientale e sociale" spiega Giuseppe Redaelli, Presidente dell'Autodromo Nazionale Monza.

Non solo Monza. Anche Vallelunga, uno degli autodromi più importi del Belpaese, si sta muovendo in questa direzione. "Gli Autodromi di Monza e Vallelunga creano annualmente un proprio piano di sostenibilità che comunicano ai tutti gli stakeholder e ai team. Per noi è molto importante il tema dell'energia ed entrambi i circuiti offrono una rete elettrica con fonti rinnovabili al 100%. Vallelunga ha inoltre implementato il proprio impianto fotovoltaico e la parte di mobilità con colonnine elettriche dedicate e quattro box elettrificati" continua Sara Berardo, Sustainability Specialist dell'Autodromo Nazionale Monza.

Due esempi virtuosi a dimostrazione che anche il motorsport sta correndo verso un futuro più green.