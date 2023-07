Ambiente, Mediterraneo maglia nera per plastica che minaccia gli uccelli

Il Mediterraneo è l'area del pianeta in cui la plastica dispersa in alto mare minaccia maggiormente gli uccelli marini già a rischio estinzione.

Lo dimostra uno studio pubblicato su Nature Communications da una collaborazione internazionale di oltre 200 ricercatori di 27 Paesi guidati da Università di Cambridge, BirdLife International e British Antarctic Survey. Per l'Italia partecipano Ispra, Cnr, Università Statale di Milano, Lipu, Università di Palermo e Parco naturale Regionale di Porto Conte (Alghero). Gli uccelli marini sono tra gli animali più a rischio di estinzione a livello globale: circa un terzo delle specie sono classificate come "vulnerabili", "in pericolo" o "in pericolo critico" nella lista rossa dell'Unione internazionale per la conservazione della natura.