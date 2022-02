Mal'Aria di città: l'Italia sommersa dallo smog

Nello specifico, 17 città hanno valori troppo alti di polveri sottili. Alessandria la peggiore, con una media annuale di PM10 (particelle di smog) pari a 33 microgrammi per metro cubo, rispetto al limite di 15. 13 i centri più inquinati da biossido di carbonio, con Milano e Torino sul podio. Infine, i capoluoghi inquinanti da PM2,5 sono 11, tra cui Cremona e Venezia che registrano particolari criticità.

Non sono però i titoli di coda. Provare a ridurre questi valori è possibile e Legambiente propone alcune soluzioni. Le città italiane dovrebbero innanzitutto ridisegnare lo spazio pubblico e renderlo a misura d’uomo. Ridurre le distanze e aumentare il trasporto pubblico elettrico. E dove questo non è possibile, incentivare almeno la sharing mobility, soprattutto nei centri minori o per collegare le periferie al centro. Alleggerire anche l’impatto delle abitazioni, grazie alla diffusione di misure come il “Bonus 110%” e ovviamente fermare la vendita di veicoli a combustione interna entro il 2030. Consigli da mettere in pratica subito per tornare a prendere boccate d’aria fresca anche in città.