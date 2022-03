Luci spente per 60 minuti nella Earth Hour: tutti al buio per salvare il pianeta

Quattordicesima edizione

- Un gesto come quello di spegnere la luce, se fatto tutti insieme, può essere un passo importante per chiedere un futuro più sicuro, giusto e sostenibile per tutti, secondo l'organizzazione mondiale per la tutela dell'ambiente. L'Ora della Terra è arrivata quest'anno alla sua quattordicesima edizione: si spegneranno le luci di città, monumenti e luoghi simbolo del Pianeta, in un'iniziativa che coinvolgerà milioni di persone.

Il messaggio del Wwf

- "Sta diventando dolorosamente chiaro a tutti noi - scrive il Ww sul suo sito - che l'energia fossile è la radice delle peggiori crisi per l'umanità, quella climatica e quelle da cui scaturiscono i conflitti. Quest'anno il segnale lanciato da Earth Hour è più importante che mai. La transizione verso un futuro più sostenibile è un passo indispensabile per garantire un futuro più sicuro per tutti, in cui le risorse naturali, l'energia e il cibo saranno un bene per tutti. In un momento in cui i conflitti diventano una minaccia al futuro di tutti una grande azione globale in grado di coinvolgere persone in tutti i Paesi del mondo è, in sè, un messaggio di pace e solidarietà: perché solo insieme possiamo far sentire la nostra voce e chiedere un futuro più sicuro, giusto e sostenibile per tutti".

"Difendere la biodiversità significa difendere il futuro dell'umanità e la qualità della nostra esistenza sul Pianeta", ha spiegato la presidente del Wwf Italia Donatella Bianchi.

Monumenti al buio

- Resteranno al buio il Castello Sforzesco di Milano, Castel Sant'Angelo, il Colosseo, la Basilica di San Pietro in Vaticano, Palazzo Madama, Montecitorio, Palazzo Chigi. A Firenze luci spente a Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio, Duomo, Santa Croce, sulla statua del David in piazza della Signoria, mentre a Torino niente illuminazione sulla Mole Antonelliana e sul Po. Buie anche piazza San Marco a Venezia e l'Arena di Verona.

E naturalmente tutti i cittadini sono invitati a tenere spente per un'ora le luci delle loro case. Il Wwf invita inoltre tutti quelli che partecipano alla mobilitazione a mettere i loro selfie sull'app Climate Wall, per entrare a far parte della community che chiede di cambiare le politiche per un'attenzione reale all'ambiente.