Le Strade del Gusto: alla scoperta del pescato di Scoglitti

È proprio il lavoro dei piccoli pescatori locali ad essere più minacciato. Complicazioni nate anche dagli effetti del cambiamento climatico, come ci ha raccontato il pescatore Antonio Nicosia: “Gli effetti del riscaldamento globale ci stanno danneggiando, stiamo notando una diminuzione del pescato. Per questo le istituzioni si devono dare da fare per rivedere la sostenibilità della pesca”.