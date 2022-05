Le conseguenze del Climate Change sugli Stati Uniti

Inondazioni, incendi e siccità, alimentati dai cambiamenti climatici, potrebbero costare al bilancio federale americano fino a due trilioni di dollari all’anno entro la fine del secolo. La stima è del governo statunitense e si riferisce, rispetto a quella cifra, all’eventualità che le emissioni di gas serra proseguano ai ritmi odierni. Cioè il costo dell’inazione inciderebbe per circa il 10% sul prodotto interno lordo di Washington. L’analisi ha rivelato che il Congresso potrebbe spendere da 25 a 128 miliardi di dollari aggiuntivi all’anno in spese come soccorsi in caso di calamità costiere, soppressione degli incendi e inondazioni presso le strutture federali. Solo l’intensificazione degli incendi potrebbe aumentare i costi federali d’invertenti tra un miliardo e 550 milioni di dollari e 9 miliardi e 600 milioni ogni anno, rappresentando un aumento tra il 78% e il 480% entro la fine del secolo.

Getty

Proprio l’anno scorso l’ondata data di caldo record e siccità negli Stati Uniti occidentali ha dato origine a due enormi roghi che hanno colpito la California e l’Oregon, tra i più grandi nella storia di entrambi gli Stati. Il presidente americano Biden, che ha sostenuto la lotta ai cambiamenti climatici da quando è entrato alla Casa Bianca nel gennaio 2021, nelle ultime settimane ha spinto l’aumento delle trivellazioni petrolifere interne e delle esportazioni di gas naturale liquefatto verso l’Europa, nel momento in cui la guerra russa contro l’Ucraina contribuisce ad aumentare l’inflazione energetica a causa delle difficoltà di approvvigionamento. Il tutto mentre il provvedimento

Build Back Better

, proposto dall’amministrazione nei mesi scorsi, rischia di arenarsi definitivamente o essere pesantemente decurtato al Congresso. L’idea iniziale del presidente USA era destinare due trilioni di dollari, già rivisti al ribasso dagli iniziali tre e mezzo, a provvedimenti di forte impatto ambientale tra cui incentivi a famiglie e imprese per l’acquisto di mezzi di trasporto elettrici o per un cambio verso fonti di energia sostenibile.