L'appuntamento con la domenica green di E-Planet: le anticipazioni

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 15 maggio alle 14.00 su Italia 1 inizieremo parlando delle ripercussioni della guerra sull’economia e del problema dalle navi mercantili bloccate nel Mar Nero. Vi mostreremo una speciale rete formata da 67 sensori-termometro posizionati dai 5 a 60 metri di profondità per controllare la temperatura del mar Tirreno e monitorare l’impatto del cambiamento climatico sull’ecosistema marino e sui processi di dinamica costiera. Vi parleremo del pesante impatto sull’ambiente legato alla CO2 che avrebbe la demolizione di San Siro, inoltre scopriremo il Verde Giffoni, un’iniziativa dedicata alla Generazione Z che ha unito cinema e musica per trattare il tema della sostenibilità. Vi mostreremo le diverse tappe del viaggio di trasformazione della carta, uno dei materiali più riciclati in assoluto, portandovi all’interno di una cartiera. Nella nuova puntata della nostra rubrica E-Xtra, un ciclo di approfondimenti per scoprire gli effetti dei cambiamenti climatici non solo sull’ambiente ma anche sull’economia e società, analizzeremo il problema della mancanza di acqua che è alla base di numerosi conflitti chiamati “water conflict”. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden. La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte all’1.45 su Italia 1, dopo Pressing, e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.