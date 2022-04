L'appuntamento con la domenica green di E-Planet: le anticipazioni

Nella prossima puntata di E-Planet

in onda domenica 24 aprile alle 14.00 su Italia 1

Mediaset Infinity

replica domenica notte all’1.45 su Italia 1

Focus

inizieremo parlando della Giornata Mondiale della Terra, la ricorrenza annuale che da cinquantadue anni celebra la bellezza del nostro pianeta. Vi porteremo tra le meraviglie del Parco Archeologico del Colosseo dove sono state realizzate delle barriere anti-smog che si affacciano sul Circo Massimo per assorbire il particolato e gli agenti inquinanti restituendo all’ambiente circostante aria pulita. Andremo nel Parco Nazionale del Circeo alla scoperta di Visibility, il progetto coordinato dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFA) dell’Arma dei Carabinieri in collaborazione con ENEA, per misurare l’inquinamento dell’aria e la visibilità dei paesaggi nei parchi naturali italiani. Nella sesta puntata della nostra rubrica E-Xtra, un ciclo di approfondimenti per scoprire gli effetti dei cambiamenti climatici non solo sull’ambiente ma anche sull’economia e società, analizzeremo il problema della moda e del fast fashion. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden e faremo un punto sulla Formula E, l’unico mondiale totalmente elettrico del pianeta che dopo la tappa italiana di Roma si prepara a correre sabato 30 aprile tra le strade del Principato di Monaco.La puntata sarà disponibile su, in, dopo Pressing, e sucon il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.