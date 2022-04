L'appuntamento con la domenica green di E-Planet: le anticipazioni

Nella prossima puntata di E-Planet

in onda domenica 17 aprile alle 13.45 su Italia 1

disponibile su Mediaset Infinity

replica domenica notte all’1.45 su Italia 1

Focus

inizieremo parlando dei terribili eventi legati alla guerra in Ucraina e dell’allarme prezzi alimentari lanciato dalla FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Vi porteremo tra le meraviglie dell’Orto Botanico dell’Università di Padova, il più antico del mondo occidentale che conserva ancora oggi la sua forma e la sua collocazione originaria. Vi parleremo del dramma dei koala che sono stati ufficialmente dichiarati specie a rischio di estinzione in Australia e dei mattoni realizzati in Olanda riciclando i detriti industriali prodotti dall’edilizia. Andremo alla scoperta di Villa Farnesina, sede di rappresentanza dell’Accademia Nazionale dei Lincei, per mostrarvi come gli alberi stanno proteggendo gli affreschi di Raffaello dall’inquinamento atmosferico. Nella quinta puntata della nostra rubrica E-Xtra, un ciclo di approfondimenti per scoprire gli effetti dei cambiamenti climatici non solo sull’ambiente ma anche sull’economia e società, analizzeremo il problema della gentrificazione climatica. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden e faremo un punto sulla Formula E, l’unico mondiale totalmente elettrico del pianeta dopo la tappa italiana di Roma dello scorso weekend che ha visto la doppietta Mitch Evans del team Jaguar. La puntata sarà, ine sucon il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.