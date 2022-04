L'appuntamento con la domenica green di E-Planet: le anticipazioni

La prossima puntata di E-Planet

in onda domenica 10 aprile alle 14.00 su Italia 1

Speciale su Roma

, sarà unoin occasione dell’E-Prix tra le strade dell’Eur in programma questo weekend, sabato 9 e domenica 10. Un viaggio nella Capitale alla scoperta di alcune iniziative sostenibili e attente all’ambiente.Inizieremo dando uno sguardo agli aspetti economici della Città Eterna per poi portarvi all’interno del Parco Archeologico del Colosseo per scoprire l’antico Vino del Colle Palatino. Vi mostreremo due progetti innovativi legati al mondo dell’agricoltura del futuro: The Circle, il più grande impianto di agricoltura acquaponica in Europa, e le ricerche dell’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) nel campo dell'Agrospazio per coltivare micro-verdure in orbita. Vi racconteremo di alcuni particolari murales in grado di assorbire lo smog.All’interno del programma come di consuetudine la nostra rubrica E-Xtra, un ciclo di approfondimenti per scoprire gli effetti dei cambiamenti climatici non solo sull’ambiente ma anche sull’economia e società, in questo episodio analizzeremo l’ultima frontiera della lotta al “climate change”.Dopo E-Planet andrà in onda ilLa puntata sarà disponibile su, in, dopo Pressing, e sucon il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.