L'appuntamento con la domenica green di E-Planet: le anticipazioni

Nella prossima puntata di E-Planet

in onda domenica 27 marzo alle 13.45 su Italia 1

inizieremo parlando dell’influenza che la guerra sta avendo sull’economia e sull’ambiente. Vi porteremo sul lago ghiacciato di Saint Moritz dove glamour, sport e ambiente si fondono offrendo ai visitatori esperienze indimenticabili a diretto contatto con la natura.Vi parleremo di un’associazione che raccoglie e clona il DNA degli alberi secolari delle foreste americane per salvare il loro patrimonio genetico e anticipare i gravi danni legati alla deforestazione.Nella seconda puntata della nostra rubrica E-Xtra, un ciclo di approfondimenti per scoprire gli effetti dei cambiamenti climatici non solo sull’ambiente ma anche sull’economia e società, analizzeremo il problema dell’aumento della temperatura dei nostri mari.Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden e faremo un punto sulla Formula E, l’unico mondiale totalmente elettrico del pianeta, che si sta preparando alla tappa italiana di Roma per il weekend del 9 e 10 aprile, con la seconda parte di un’intervista inedita al pilota italiano Antonio Giovinazzi.La puntata sarà disponibile suin, sucon il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina e suil sabato alle 14.00.