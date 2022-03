L'appuntamento con la domenica green di E-Planet: le anticipazioni

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 20 marzo alle 14.00 su Italia 1 inizieremo parlando dell’impatto della guerra sull’ambiente e sul mercato del grano a livello europeo. Scopriremo l’Urbanina, la prima auto elettrica nata agli inizi degli anni ’60, omologata e prodotta in serie molti decenni prima che le auto elettriche divenissero comuni nelle nostre strade.

Analizzeremo l’inquinamento prodotto da Internet e dai nostri cellulari e vi porteremo in Toscana dove lo scorso weekend si è tenuto l’evento "Eva al volante" per conoscere da vicino il processo di conversione sostenibile dell'ASI (Automotoclub Storico Italiano).

Voleremo in Sardegna, nell’Oristanese, per scoprire il progetto di gestione e tutela delle zone umide e costiere più all’avanguardia di tutto il Mediterraneo.

Lanceremo la nostra nuova rubrica E-Xtra, un ciclo di approfondimenti per scoprire gli effetti dei cambiamenti climatici non solo sull’ambiente ma anche sull’economia e società. Il tema di questa prima puntata sarà la siccità e la desertificazione in Italia.

Giusto in tempo per l’equinozio di primavera tornerà anche E-Garden, la nostra rubrica con consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio e faremo un punto sulla Formula E, l’unico mondiale totalmente elettrico del pianeta, che si sta preparando alla tappa italiana di Roma per il weekend del 9 e 10 aprile, con la prima parte di un’intervista inedita al pilota italiano Antonio Giovinazzi.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte all’1.45 su Italia 1, dopo Pressing, su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina e su Tgcom24 il sabato alle 14.00.