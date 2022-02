L'appuntamento con la domenica green di E-Planet: le anticipazioni

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 13 febbraio alle 14.00 su Italia 1 vi parleremo del rapporto FAO sul costante aumento del prezzo degli alimenti. Vi porteremo a Sanremo, nel cuore della Riviera dei Fiori, per scoprire una meta d’eccellenza per gli appassionati dell’outdoor e degli sport a contatto con la natura. Vi presenteremo Morten Thorsby, uno dei calciatori più green della Serie A e continueremo a dare consigli alle neo-mamme per essere più eco-friendly con la nostra rubrica E-Mamma. Il direttore di FOCUS Raffaele Leone ci presenterà Focus Next30, l’iniziativa che festeggia il trentennale della rivista e lanceremo la nuova stagione di Extreme E, l’unico campionato al mondo per SUV totalmente elettrici che debutterà il prossimo fine settimana in Arabia Saudita.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte all’1.45 su Italia 1, dopo Pressing, e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.