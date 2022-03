L'ambiente sblocca il cambiamento

Il mondo in piazza per il Global Climate Strike

370 mq di vernice mangia-smog Airlite, su una parete di una scuola a Fuorigrotta e che ogni giorno assorbiranno l’inquinamento prodotto da 79 auto . Un messaggio di sostenibilità e bellezza, a trent’anni dalla chiusura dell’ Italsider (ex Ilva) e la messa al bando dell’ amianto . Protagonista dell’opera una bambina che tra lo smog e le ciminiere apre un passaggio verso una nuova dimensione , più colorata e sostenibile. Un modo per ripensare la città all’insegna della creatività .

A

Napoli

Zed1

#UnlockTheChange

il più grande eco-murales antismog del Sud Italia

c’è una nuova favola da raccontare, all’insegna dell’arte, della sostenibilità e della riqualificazione. Ad averla scritta è l’artista, non con carta e penna ma usando colori e una parete spoglia. Il suo nome èed è, promosso dalle B-Corp italiane e dall’associazione Yourban2030 a Fuorigrotta, quartiere partenopeo.

370 mq

79 automobili

sostenibilità e bellezza

Italsider

amianto

sostanze inquinanti

scuola media Silio Italico

di disegni ecologici, realizzati con la speciale vernice Airlite, in grado di eliminare l’inquinamento atmosferico. L’opera assorbirà ogni giorno lo smog prodotto da. Un messaggio di, in un luogo simbolo della lotta contro l’inquinamento industriale. Qui trent’anni fa la chiusura dell’(ex Ilva) e la messa al bando dell’. Un modo per ricordare gli effetti che lehanno sull’ambiente e sulla salute e per sognare un domani diverso. Per sottolinearne l’impatto simbolico, l’eco-murales #UnlockTheChange è stato tracciato su un muro della, con il coinvolgimento attivo di professori e giovani studenti.

I colori vivaci raffigurano una

bambina

nuova dimensione

una via più colorata

illumina

nuovi modelli economici e culturali

visione B Corp

che tra lo smog e le ciminiere apre un passaggio verso una. Quella di un futuro che si è lasciato alle spalle l’inquinamento e ha scelto: la sostenibilità cheil grigiore del vecchio mondo. L’obiettivo è ispirare i cittadini e stimolare imprese e istituzioni ad abbracciare. Un altro tassello della più ampia campagna di comunicazione che porta lo stesso nome del murales, #UnlockTheChange. Nata nel 2020, l’iniziativa vuole far conoscere ai cittadini i valori che definiscono la, la sigla che certifica le performance ambientali, sociali ed economiche delle aziende italiane.

Caratteristiche che l’eco-murales napoletano vuole incarnare, per offrire una visione

più positiva

trasformazione sostenibile

creatività

delle città. Una, grazie alla riqualificazione del passato e alla