La UEFA scende in campo per la sostenibilità

Anche la UEFA scende in campo a difesa della sostenibilità. La società ha scelto di aderire alla campagna delle Nazioni Unite " Race to Zero ", impegnandosi a fare la sua parte nella lotta al cambiamento climatico.

Getty



L'obiettivo è quello di ridurre del 50% entro il 2030 le emissioni di gas serra emesse durante i suoi eventi e di azzerarle entro il 2040. La decisione di seguire l'iniziativa dell'ONU segue il lancio avvenuto a fine 2021 della strategia "Strength through Unity". Il progetto si pone come obiettivo la sostenibilità nel mondo del calcio, a 360 gradi. Dal rispetto per i diritti umani a quello per l'ambiente: sono 11 i punti fissati per vincere la sfida del futuro, tra solidarietà, economia circolare e lotta alla crisi climatica.

Impegno rinnovato abbracciando la campagna "Race to Zero". Anche il presidente Aleksander Čeferin ha sottolineato l'urgenza di queste misure: "Il cambiamento climatico è una delle maggiori minacce che la società deve affrontare oggi e purtroppo abbiamo assistito a come inondazioni e condizioni meteorologiche fuori stagione abbiano recentemente devastato le infrastrutture in tutto il mondo. La transizione verso una fiorente economia verde è imperativa e la UEFA deve essere parte della soluzione. Il calcio può svolgere un ruolo importante nell'implementazione di nuovi standard in questo senso e nella sensibilizzazione in tutto il mondo".

Getty

"Race to Zero" esorta istituzioni, aziende e città a intraprendere azioni immediate per azzerare le emissioni di carbonio, con piani a breve termine. Il piano della UEFA prevede la misurazione dell'impatto di tutti i suoi eventi entro il 2024 e l'invito a tutti i club a fare lo stesso per le competizioni nazionali, oltre all'aggiunta dei criteri climatici nei regolamenti attuali e nelle linee guida UEFA.

Un vero gioco di squadra con le Nazioni Unite per mantenere le promesse e fare da catalizzatori. Il potere del calcio è infatti quello di aumentare la consapevolezza, non solo negli attori principali del mondo sportivo, ma soprattutto nei tifosi e appassionati. L'invito a preservare l'ambiente sarà amplificato dentro e fuori dal campo.