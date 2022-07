La svolta green di Sirmione

Sirmione

Lago di Garda

un luogo da tutelare sotto il profilo ambientale

navigazione

la strada dell’elettrico

, una minuscola penisola sula cavallo tra le province di Brescia e Verona. Un gioiello caratterizzato a sud dal castello del 1200 e a nord dalle celebri grotte termali di Catullo. Si tratta ovviamente di una meta turistica particolarmente gettonata e di conseguenza di. Per questo, mentre nel centro storico è vietata la circolazione delle auto, per lasul lago si stanno facendo passi in avanti per ridurre l’impatto ambientale optando per

Dal 2016 è infatti operativo

il primo taxi a emissioni zero

due motori da 25 kW ciascuno

. Un’imbarcazione totalmente elettrica, lunga 10.5 metri e spinta da. Così sul Garda ci si muove in silenzio e a impatto zero godendo di un paesaggio meraviglioso.

Unsplash

Il modello open ha

un’autonomia che va dalle 10 alle 15 ore

sei nodi

coinvolgere il mondo del trasporto pubblico con l’elettrico

costi di gestione

molto bassi

21 passeggeri

dai €327.000 ai €467.000

mantenendo la velocità di. Per la ricarica completa, con una presa da 220 volt, occorrono circa 8 ore. La presa da 380 volt abbatte invece i tempi di ricarica ad appena 3 ore. La sfida è quella die quindi dimostrare che si possono portare le persone in giro senza inquinare e senza danneggiare l’ambiente. Per quanto riguarda idell’imbarcazione, quelli dell’alternativa elettrica sono, per cui la differenza è enorme. Alla flotta si è aggiunto il modello cabinato in grado di trasportarecon una velocità di punta di 12 nodi. Prodotta da Repower, chiunque può ordinare e acquistare questa imbarcazione. Il prezzo varia, in base alla scelta dell’allestimento.