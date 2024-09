La Sicilia si conferma l'isola delle tartarughe marine

Per il WWF la Regione Sicilia dovrebbe mettere in campo una serie di prescrizioni ben definite per la regolamentazione dei tratti di spiaggia affidate ai lidi o ai comuni costieri. A cominciare dalla pulizia quotidiana da effettuare con criteri poco invasivi, escludendo il più possibile l’utilizzo di mezzi meccanici. Le transennature delle aree affidate ai lidi poi, non dovrebbero costituire oggettive barriere durante le deposizioni. Fondamentale anche regolamentare luci e suoni in spiaggia: l'inquinamento luminoso, dopo l'erosione costiera, è causa di insuccesso delle schiuse, depistando le neonate verso le luci artificiali. L'ultimo caso è accaduto venerdì sera a Palmi, in Calabria, dove una sessantina di piccole sono state salvate mentre si dirigevano in direzione opposta al mare (verso la strada) attratte dalle luci artificiali.