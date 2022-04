L'arte al servizio dell'ambiente

Lo sapete che

Yourban 2030

Roma

riqualificazione

sta continuando a sviluppare il progetto di street art per lo sviluppo sostenibile? L’organizzazione non profit con sede asi pone come obiettivo ladelle facciate degli edifici tramite capolavori creativi.

La particolarità dell’iniziativa riguarda i materiali utilizzati. Si tratta infatti di

vernici in grado di attivarsi con l’energia della luce

assorbe le molecole inquinanti

. Un processo catalizzatore chedistruggendole. Come succede con le piante tramite la fotosintesi clorofilliana.

Un murales come “

Hunting Pollution

Testaccio

30 alberi

”, realizzato in via del Porto Fluviale a sud del quartiere, è in grado di purificare l’aria come farebbe un piccolo bosco di

Arte, riqualificazione e ambiente. Come l’opera “

Urban Fragments

Garbatella

Airlite

sette automobili

”, ecomurales realizzato da Maria Ginzburg all’ingresso della fermata della metropolitana della. Un’opera di 36 mq con la pittura antismog di, in grado di assorbire ogni giorno l’equivalente degli scarichi inquinanti di