Italia leader nel riciclo del vetro, l'impegno di CoReVe

Balzo in avanti del riciclo del vetro in Italia che registra un +4,2%, passando da un tasso di riciclo del 76,6% nel 2021 all’80,8% nel 2022

Il riciclo del vetro è una pratica dalle antiche origini. L'Italia oggi è leader assoluto in Europa. CoReVe, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero del Vetro dal 1997 è impegnato attivamente per migliorare qualità e quantità della raccolta differenziata di questo prezioso materiale. Dal vetro rinasce sempre vetro. Il 2022 ha registrato un + 4,2% rispetto all'anno precedente. Infatti, si è passati da un tasso di riciclo del 76,6% del 2021 al 80,8% nel 2022. Il target dell'Unione Europea è fissato entro il 2030 al 75%, il nostro paese per il quarto anno consecutivo si conferma quindi vincitore nella sfida dell'economia circolare.

"Dopo un lungo periodo di investimenti, aggiustamenti e comunicazione alla cittadinanza, oggi l'Italia ha raggiunto tassi di riciclo del vetro particolarmente importanti: siamo i primi in Europa e abbiamo un tasso di riciclo che ha superato l'80%, con un grosso incremento nel 2022 rispetto al 2021" ha dichiarato Gianni Scotti, Presidente CoReVe.

È stato superato il tetto dei 2,5 milioni di tonnellate di vetro raccolte in un anno. Un lavoro di sensibilizzazione che sta dando i suoi frutti da Nord a Sud. "Il territorio nazionale raccoglie circa 42 kg a testa di vetro, anche se la questione è molto differenziata tra il Nord che supera i 50 kg e il Sud che arriva a 35 kg. Anche le regioni del Sud però hanno fatto registrare un incremento notevole della raccolta, passando da 33,7 Kg pro-capite a 35,5 kg, riducendo così in modo significativo il quantitativo di vetro che finisce in discarica" continua il Presidente del Consorzio Recupero Vetro.

CoReVe nei giorni scorsi ha vinto il premio Moige per la sua campagna di comunicazione sull'economia circolare. Per raggiungere questi traguardi occorre informare e coinvolgere i cittadini. "Il miglioramento non è solamente nei quantitativi ma anche nella qualità del riciclo. Le nostre comunicazioni premono per fare raccolte differenziare e investiamo anche molto in sostegno economico ai comuni che ci presentano dei progetti per il miglioramento alla raccolta. Il progetto di miglioramento alla raccolta prevede infrastrutture e i mezzi per poterla fare ma anche informazione per evitare che nel vetro vengano conferiti materiali che invece vetro non sono, oppure quelli che sembrano vetro ma non lo sono, come lampadine e lenti degli occhiali" spiega Scotti.

La contabilità ambientale del riciclo mostra in modo evidente che l’uso di vetro riciclato comporta innumerevoli vantaggi. Un risparmio di 4,2 milioni di tonnellate di materie prime, pari a circa 2 volte il volume del Colosseo, che determina un risparmio economico tra il 20 e il 30%. Inoltre, il ricorso al riciclo permette di risparmiare per la produzione di vetro il 25% dell’energia e il 25% del gas naturale, con un risparmio di almeno 360 kg di Co2 per tonnellata di prodotto. Grazie agli ottimi risultati di riciclo nell’ultimo anno, è stata evitata l’immissione in atmosfera di 2,5 milioni di tonnellate di gas a effetto serra. Dal rottame che le vetrerie hanno complessivamente riciclato derivano inoltre risparmi di energia per oltre 436 milioni di metri cubi di gas, equivalenti ai consumi domestici di oltre 580 mila famiglie italiane o di una città da oltre 1,6 mln di abitanti. Per raggiungere questi ambiziosi traguardi occorre coinvolgere i cittadini, i giovani, i ragazzi e per fare questo CoReVe ha annunciato una serie di iniziative che vanno dalla produzione di un cartoon dedicato ai temi della sostenibilità per i più piccoli, ad una nuova campagna di comunicazione sia social che advertising fino al lancio di un Premio per sostenere il giornalismo di qualità sui temi del riciclo e delle tematiche ambientali.

Migliorare qualità e quantità della raccolta del vetro nonostante i numeri già eccezionali è possibile. Come? Riuscendo in una raccolta differenziata di vetro per colore e puntare a superare il tetto dell'86% entro il 2025.