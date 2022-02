Inverno senz'acqua

Getty

Il nord è a secco. Mai un inverno era stato così asciutto: fiumi e laghi sono in sofferenza, sull’arco alpino scarseggia la neve e come se non bastasse si aggiunge anche l’allarme incendi.

“Estrema mancanza di risorse idriche”: a scriverlo è l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica, tratteggiando la situazione tragica in cui versa il nord Italia. A soffrire sono specialmente laghi e fiumi, da cui sempre più spesso emergono isolotti di sabbia, il segnale più evidente che il livello dell’acqua è sceso in modo drastico.