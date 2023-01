Inquinamento, Legambiente: 72 città italiane fuori legge per la salute

Per il particolato, prodotto in prevalenza dal riscaldamento, sarebbero solo 23 su 95 (il 24% del totale) i centri che non hanno superato la soglia

Secondo un rapporto di Legambiente infatti 72 centri su 95 sono risultati fuori legge nel 2022, in relazione alla quantità di polveri sottili Pm10 (hanno superato il limite raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come media annuale di 20 microgrammi per metro cubo di aria). Per il particolato, prodotto in prevalenza dal riscaldamento, sarebbero solo 23 su 95 (il 24% del totale) le città che non hanno superato la soglia.

Nuovi limiti in Ue Secondo Legambiente, alcune città devono lavorare di più per ridurre le loro concentrazioni di inquinanti e adeguarsi ai nuovi limiti stabiliti dall'Unione europea, che entreranno ufficialmente in vigore il 1 gennaio 2030 (20 µg/mc da non superare per il Pm10, 10 µg/mc per il Pm2.5, 20 µg/mc per l'NO2). Limiti che tuttavia sono meno rigidi di quelli dell'Oms.

Le città fuori legge per l'inquinamento Le città che devono impegnarsi di più sono Torino e Milano (riduzione necessaria del 43%), Cremona (42%), Andria (41%) e Alessandria (40%) per il Pm10; Monza (60%), Milano, Cremona, Padova e Vicenza (57%), Bergamo, Piacenza, Alessandria e Torino (55%), Como (52%), Brescia, Asti e Mantova (50%) per il Pm2.5; le città di Milano (47%), Torino (46%), Palermo (44%), Como (43%), Catania (41%), Roma (39%), Monza, Genova, Trento e Bolzano (34%), per l'NO2. Secondo l'associazione, "la tendenza di decrescita dell'inquinamento è troppo lenta, esponendo le città a nuovi rischi sanitari e sanzioni".

