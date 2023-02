Ingegneria sostenibile: l'esempio dell'Università del Salento

Un nuovo corso per formare gli ingegneri del futuro nel rispetto dell’ambiente: professioni non del futuro, ma necessarie già nel presente

Rispondere alle necessità e alle aspettative del territorio. Farlo in chiave sostenibile perché il mondo deve andare in questa direzione. E l’ingegneria non può essere da meno.

Presso l’Università del Salento è nato il corso di Laurea Triennale in Ingegneria dell’Industria Sostenibile. Nel brindisino, infatti, sono collocate grandi realtà industriali nell’ambito della meccanica energetica, dei materiali e dell’aerospazio.

Come spiega il professore Antonio Ficarella, Direttore Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione e Responsabile Green Lab: "Il Green Engine Lab dell’Università del Salento presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione concorre alla ricerca scientifica e allo sviluppo tecnologico sul tema della sostenibilità, ovviamente con particolare attenzione alla mobilità sostenibile, alla propulsione sostenibile, in particolare aerospaziale, all’utilizzo e allo sviluppo di nuovi combustibili da fonti rinnovabili, tra i quali si può citare l’idrogeno”.

Utilizzare risorse naturali per i processi produttivi e in generale economici, prevedendo però azioni di ricostruzione delle stesse risorse. Questo il principio su cui si basa la sostenibilità. Grande attenzione per i materiali utilizzati, per l’economia circolare e una migliore gestione dei processi con un’adeguata progettazione dei prodotti. È importante formare gli ingegneri del futuro nel rispetto dell’ambiente. Perché la nostra salute è strettamente correlata a quella del Pianeta.

Aggiunge il professore Ficarella: “C’è una crescente attenzione da parte delle ragazze e dei ragazzi ai temi della sostenibilità. Perché si comprende che stiamo parlando di professionalità non del futuro ma già richieste oggi”. L’obiettivo è quello di formare le ragazze e i ragazzi non solo dal punto di vista didattico, scientifico e ingegneristico, ma anche da quello della sostenibilità. Un tema imprescindibile, che già oggi gioca un ruolo fondamentale nel mondo del lavoro.