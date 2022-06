Il vento: fonte inesauribile di energia pulita

È invisibile, eppure è uno degli elementi più potenti della natura.

Ogni 15 giugno il vento viene celebrato con una Giornata Mondiale

fonte sostenibile di energia.

, ricorrenza che vuole valorizzare le sue potenzialità e sensibilizzare sulla sua rilevanza come

Quella

eolica

transizione energetica

non si sta sfruttando abbastanza

potenziale

2030

crescita

troppo lenta

è una delle forme di energia rinnovabile più usate al mondo, sin dall’antichità, e uno degli elementi chiave per la. Conoscerlo meglio può aiutare a ripensare i modelli energetici per ridurne sempre di più l’impatto ambientale. Una risorsa che però. Secondo l’Associazione nazionale energia del vento (ANEV) l’Italia ha ilper raggiungere gli obiettivi prefissati entro ilper il passaggio a fonti rinnovabili. Tuttavia, negli ultimi anni lain questa direzione è stata

L’Italia è al

tredicesimo posto

600 milioni di euro

125 MW

a livello europeo per investimenti realizzati nel settore eolico. Sulla base di quanto riportato dall’associazione WindEurope, lo scorso anno nel nostro Paese sono stati investiti per la realizzazione di impianti eolici circa. Una cifra decisamente bassa se si guarda a Paesi come il Regno Unito (9,4 miliardi) o la Germania (8 miliardi). Inoltre, per restare in linea con il Green Deal, bisognerebbe installare 8GW all’anno, ma nel trienno 2018-2020 ne sono state autorizzate appena. Processi ancora troppo lenti per un mondo che ha urgenza di cambiare.

Getty

Eppure i

casi esemplari

il parco eolico più grande d’Italia

Baddusò e Alà dei Sardi

si producono all’anno 330 GWh

abbattendo circa 180 tonnellate di gas serra

non mancano. Come, installato nel territorio dei comuni sardi di. Qui con 69 turbine e una potenza totale di 130 MWche si riverserebbe nell’atmosfera usando fonti non rinnovabili. Un impianto eccellente che si posiziona tra i migliori d’Europa.

Un

esempio lodevole

il modo migliore per utilizzarle

che in giornate come questa vale ancora di più. Un modo per ricordarci che soluzioni sostenibili esistono, sta a noi trovare